Résultat de la législative à Colayrac-Saint-Cirq : 2e tour en direct

19/06/22 17:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Colayrac-Saint-Cirq sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Colayrac-Saint-Cirq. En direct 17:23 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Colayrac-Saint-Cirq ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 32,34% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Colayrac-Saint-Cirq le 12 juin dernier pour le 1er round de la législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 27,28% des votes. A la 3e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 22,94% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Colayrac-Saint-Cirq Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au second tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. Au cours des précédentes élections, les 3155 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation s'élevait à 44,64% dans la commune de Colayrac-Saint-Cirq au second round, en d’autres termes 999 électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote. 10:30 - Les habitants de Colayrac-Saint-Cirq ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Colayrac-Saint-Cirq et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix lors de ce deuxième round, puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont toujours là pour le résultat final des législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Colayrac-Saint-Cirq - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Colayrac-Saint-Cirq aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste Michel Lauzzana Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Delbosq Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Colayrac-Saint-Cirq - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Colayrac-Saint-Cirq

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Colayrac-Saint-Cirq Michel Lauzzana (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,64% 27,28% Sébastien Delbosq (Ballotage) Rassemblement National 27,87% 32,34% Maryse Combres (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,21% 22,94% Bertrand Girardi Les Républicains 5,66% 4,07% Marie Line Bruyères Reconquête ! 4,94% 5,42% Benoit Aurices Droite souverainiste 2,34% 5,15% Sophie Rambourg Ecologistes 2,00% 1,45% Mohamed El Marbati Divers extrême gauche 1,34% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Colayrac-Saint-Cirq Taux de participation 52,37% 51,72% Taux d'abstention 47,63% 48,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31% 1,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 1,22% Nombre de votants 46 439 1 143

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Colayrac-Saint-Cirq. Au sein de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne, les 2210 électeurs de Colayrac-Saint-Cirq ont désigné le candidat Rassemblement National. Dans la ville, Sébastien Delbosq a collecté 32% des votes. Michel Lauzzana (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 27% des voix. De son côté, Maryse Combres (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 23% des suffrages. L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription électorale découlera des choix des électeurs des 68 autres communes qui la composent. Le taux de participation parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne atteint 52%.

Législatives 2022 à Colayrac-Saint-Cirq : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30.0% des voix au premier tour à Colayrac-Saint-Cirq, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23.4% et 18.5% des suffrages. Le choix des habitants de Colayrac-Saint-Cirq était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (51.8% des votes), abandonnant ainsi 48.2% des voix à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Les habitants de Colayrac-Saint-Cirq (47) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?