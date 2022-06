Résultat des législatives à Colombes - Election 2022 (92700) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Colombes

Le résultat des élections législatives 2022 à Colombes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Colombes La commune de Colombes est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE) 2ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les électeurs inscrits dans la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine demeurant à Colombes. Les électeurs des 2 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Colombes ? Elsa Faucillon a réuni 45% des voix. Elle est suivie par Marie-Ange Badin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mariam Camara (Rassemblement National) qui décrochent 26% et 9% des votes. L'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine s'élève à 59%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Colombes Elsa Faucillon Nouvelle union populaire écologique et sociale 54,26% 45,10% Marie-Ange Badin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,17% 25,98% Mariam Camara Rassemblement National 8,74% 8,68% Abdelaziz Bentaj Les Républicains 4,71% 5,90% Anna Le Gal Ecologistes 3,82% 4,97% Marie-Laure Décaillet Reconquête ! 3,14% 4,02% Samir Boumedienne Divers 1,64% 1,51% Gary Chollet Ecologistes 1,11% 1,52% Zina Bounab Divers extrême gauche 1,10% 0,85% Gaël Quirante Divers extrême gauche 0,67% 0,70% Corinne Jan Divers extrême gauche 0,49% 0,47% Corinne Dangas Divers 0,15% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Colombes Taux de participation 38,22% 40,51% Taux d'abstention 61,78% 59,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,76% 3,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,00% Nombre de votants 25 153 11 787

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine

Au sein de la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine, les 20252 électeurs de Colombes ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine s'établit à 42%. Au niveau de la commune, Baï-Audrey Achidi a enregistré 34% des votes. Francesca Pasquini (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marie-Do Aeschlimann (Les Républicains) captent respectivement 27% et 14% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Colombes Francesca Pasquini Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,41% 26,82% Baï-Audrey Achidi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,79% 33,70% Marie-Do Aeschlimann Les Républicains 24,99% 14,43% Philippe Millot Rassemblement National 4,35% 5,53% Frédérique Bertier Reconquête ! 4,29% 4,75% Christel Isaac Ecologistes 2,72% 3,30% Hadrien Laurent Parti radical de gauche 2,68% 2,76% Sébastien Perrotel Divers droite 2,61% 4,92% Emilia Denoo Ecologistes 1,31% 1,48% Laurent Martin Saint Leon Divers centre 1,17% 0,88% Karima Belloufa Divers 0,62% 0,43% Michel Fabre Divers extrême gauche 0,43% 0,52% Marine Dageville Divers extrême gauche 0,32% 0,38% Antoine Brunet Divers extrême gauche 0,23% 0,08% Digui Bichara Divers centre 0,08% 0,02% Participation au scrutin Circonscription Colombes Taux de participation 55,65% 57,79% Taux d'abstention 44,35% 42,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 2,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29% 0,00% Nombre de votants 38 804 11 703

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Colombes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat à Colombes pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Colombes. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,77% et 1,23% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 43,07% à Colombes pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Colombes ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Colombes, Jean-Luc Mélenchon accostait en première position avec 36,07% des voix, devant Emmanuel Macron à 31,7%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position à 9,05% et Yannick Jadot à 5,77%. Les tendances nationales des derniers jours modifieront peut-être cette donne lors des législatives à Colombes au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Colombes demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Colombes ? La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence sont notamment susceptibles de faire avant tout gagner l'abstention à Colombes (92700). Lors du second tour de la dernière présidentielle, 30,1% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,23% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Colombes ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 86 633 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières élections législatives, 47 535 inscrits sur les listes électorales de Colombes s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 47,88%), contre un taux de participation de 40,91% au second round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Des horaires allongés pour ces législatives à Colombes Les résultats des législatives à Colombes seront connus assez tardivement ce dimanche de scrutin, les derniers bureaux de vote n'accueillant plus d'électeurs à 20 heures à la fin du tour initial de scrutin. Et ces résultats seront complexes : la ville embrasse en effet 2 circonscriptions où s'opposent 27 candidats en tout. Il sera donc nécessaire de bien faire la différence ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de la ville qui seront publiés à titre indicatif.

