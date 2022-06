Résultat de la législative à Cosnac : en direct

12/06/22 11:20

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 27,7% des voix au premier tour à Cosnac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 24,2% et 15,4% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cosnac gratifié de 56,8% des votes, cédant par conséquent 43,2% des voix à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il en mesure de remporter la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Cosnac ( Corrèze ) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français.