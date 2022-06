Résultat de la législative à Coubon : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Coubon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Coubon ? Les votants de Coubon avaient concédé 16,81% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,93% et 1,57% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 24,31% à Coubon pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Coubon, des sondages tout aussi justes ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Coubon. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Avec 25,72% des suffrages, au 1er round à Coubon cette fois, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection. Marine Le Pen terminait deuxième à 24,25%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,81% et Valérie Pécresse à 7,74%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Coubon ? L'une des clés des législatives sera l'abstention à Coubon. La guerre russo-ukrainienne serait notamment susceptible de détourner l'attention des habitants de Coubon (43700) de leur devoir civique. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 611 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,06% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 80,31% au premier tour, c'est-à-dire 2 097 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Coubon ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors des législatives de 2017, sur les 2 617 inscrits sur les listes électorales à Coubon, 51,17% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 46,05% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Coubon 8 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Coubon ce 12 juin 2022, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants un peu en dessous de celui des autres circonscriptions. Et les 2611 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 4 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Coubon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Coubon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste Dominique Samard Ecologistes Cécile Gallien Ensemble ! (Majorité présidentielle) Isabelle Valentin Les Républicains Emmanuelle Poumeau de Lafforest Reconquête ! Suzanne Fourets Rassemblement National Electre Dracos Divers extrême gauche Virginie Leger-Portal Ecologistes Celline Gacon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Coubon : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Coubon ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 25,7% des votes au premier tour à Coubon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,3% et 16,8% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Coubon avec 55,9% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 44,1% des voix.