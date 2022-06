Résultat des législatives à Courbevoie - Election 2022 (92400) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Courbevoie

Le résultat des élections législatives 2022 à Courbevoie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Courbevoie La commune de Courbevoie est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 3ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE) 6ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine

L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra de la conduite des électeurs des 2 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Courbevoie Aurélie Taquillain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,40% 34,95% Philippe Juvin Les Républicains 31,14% 27,94% Sara Tij Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,10% 22,65% Agnès Laffite Rassemblement National 5,24% 5,54% Anabelle Guedj Reconquête ! 5,07% 5,66% Vincent Manresa Ecologistes 1,70% 1,80% Abdel Belkadi Divers 0,50% 0,50% Jean-Marie Parry Divers extrême gauche 0,47% 0,47% Barthelemy Piron Divers extrême gauche 0,29% 0,33% Béatrice Baudrant Divers 0,09% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Courbevoie Taux de participation 55,18% 54,24% Taux d'abstention 44,82% 45,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65% 2,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15% 0,00% Nombre de votants 45 613 24 124

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine

Au niveau de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine, les 8202 citoyens de Courbevoie ont penché pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 45%. Julie Barbaux a rassemblé 31% des suffrages. Elle précède Constance Le Grip (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 29% et 9% des votes. Les électeurs des 2 autres communes appartenant à la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine voteront-ils comme ceux de Courbevoie ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Courbevoie Constance Le Grip Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,01% 29,47% Julie Barbaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,47% 30,57% Patrick Pessis Les Républicains 13,30% 8,50% Franck Keller Reconquête ! 9,03% 5,86% Marie-Caroline Le Pen Rassemblement National 7,36% 8,66% Fayza Basini Divers centre 7,18% 6,05% Adama Traore Divers centre 4,14% 4,07% Benoit Aguelon Divers droite 2,29% 1,68% Denis Marie Marchiset Ecologistes 2,20% 2,34% Frank Tapiro Divers centre 2,07% 1,43% Françoise Marcel Divers extrême gauche 0,52% 0,80% Bilèle Khadour Divers 0,42% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Courbevoie Taux de participation 55,35% 45,48% Taux d'abstention 44,65% 54,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 2,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,00% Nombre de votants 42 212 3 730

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Courbevoie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Sur quel candidat vont se porter les voix de gauche à Courbevoie ? Les électeurs de Courbevoie avaient accordé 22,27% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de la dernière présidentielle. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,86% et 1,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 29,35% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Courbevoie ? La majorité a baissé très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indications des derniers jours auront probablement un écho à Courbevoie dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le président avait obtenu 39,57% des voix à Courbevoie, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen cumulait 8,52% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,27% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Courbevoie À Courbevoie, le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur clé de ces élections législatives. La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des Français combinée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple capables d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Courbevoie (92400). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 52 492 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,71% étaient allés voter. La participation était de 77,68% au premier tour, soit 40 778 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Courbevoie en 2017 ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 53,58% des inscrits sur les listes électorales de Courbevoie avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,0% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus longtemps à Courbevoie pour les législatives Bonjour et bienvenue dans ce direct sur les législatives 2022 à Courbevoie. 2 circonscriptions découpent la commune et rassemblent 22 candidats pour ce 1er tour d'élection, ce dimanche 12 juin 2022. Les isoloirs ferment leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour offrir au maximum d'électeurs de venir voter.

Législatives 2022 à Courbevoie : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Courbevoie (92400) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 39,6% des voix au premier tour à Courbevoie, devant Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et Valérie Pécresse avaient obtenu 22,3% et 9,1% des suffrages. Le choix des électeurs de Courbevoie était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (79,8% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 20,2% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?