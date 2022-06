Résultat des législatives à Courtisols - Election 2022 (51460) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Courtisols est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative à Courtisols a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. L'issue finale de la législative au niveau de la 5ème circonscription de la Marne découlera de la conduite des électeurs des 252 autres communes qui lui sont rattachées. Charles de Courson a obtenu 39% des voix. Pierre Thionnet (Rassemblement National) et Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent 20% et 17% des votes. Le taux d'abstention atteint 48% des habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Courtisols Charles de Courson Divers droite 44,54% 38,55% Pierre Thionnet Rassemblement National 27,24% 20,39% Karine Le Luron Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,09% 17,00% Isabelle Pestre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,91% 14,20% Emmanuel Renoud Reconquête ! 3,53% 4,64% Lucie Martins Ecologistes 1,85% 2,90% Marie-Amélie de la Rochère Droite souverainiste 1,09% 1,64% Joelle Bastien Divers extrême gauche 0,91% 0,29% Camille Brunel Ecologistes 0,84% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Courtisols Taux de participation 49,02% 51,83% Taux d'abstention 50,98% 48,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 0,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,38% Nombre de votants 37 253 1 049

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Courtisols sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Que peut espérer le bloc des Insoumis et de ses alliés pour ces législatives à Courtisols ? Les inscrits de Courtisols avaient offert 12,79% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,38% et 1,04% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 17,21% à Courtisols pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Courtisols ? La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces indicateurs des derniers jours rejailliront probablement sur les législatives à Courtisols au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Courtisols cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 31,95% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 27,99%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,79% et Éric Zemmour à 8,12%. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Courtisols reste l'abstention À Courtisols, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels des élections législatives. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des ménages seraient notamment capables de modifier les décisions que prendront les électeurs de Courtisols (51460). En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 2 028 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,16% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 77,86% au premier tour, c'est-à-dire 1 579 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors des élections législatives à Courtisols ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 50,8% des électeurs de Courtisols avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 44,57% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Courtisols ? Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 9 candidats au premier tour dans la circonscription de Courtisols, restez calme. Les 4 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Courtisols : les enjeux

Les habitants de Courtisols (51460) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31,95% des voix au premier tour à Courtisols, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 27,99% et 12,79% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Courtisols avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 53,34% des voix, cédant par conséquent à Marine Le Pen 46,66% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?