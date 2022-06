Résultat de la législative à Courville-sur-Eure : 2e tour en direct

19/06/22 17:23

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 35,11% des voix à l'occasion du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 20,76% et 20,22% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29% des votes au premier tour à Courville-sur-Eure, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 29% et 16% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en empochant 53% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Courville-sur-Eure (28190) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ?