Résultat des législatives 2024 à Amilly (28300) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Les suffrages du Front populaire observés Une autre incertitude qui entoure ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'avènement du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a réuni 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Amilly. C'est un binôme Rassemblement National qui s'y imposait au premier tour, avec 42,97 % des suffrages. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Luc Lamirault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le RN a largement séduit à Amilly en 2 ans Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très instructif. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Amilly ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Le nombre de bulletins du RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections des députés 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives à l'époque à Amilly, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 26,33% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 32,06% pour Luc Lamirault (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (50,07%). Luc Lamirault s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN à ce stade D'après les projections des sondeurs communiquées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Christophe Bay (Rassemblement National) a rassemblé 42,97% des voix à Amilly le 30 juin dernier, au soir du premier round des élections législatives. En deuxième position, Harold Huwart (Divers centre) glanait 34,15%. A la troisième place, Rémi Martial (Les Républicains) décrochait 15,08% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Christophe Bay accumulant cette fois 42,41%, devant Harold Huwart avec 36,35% et Rémi Martial avec 12,71%.

19:21 - La participation étudiée avec attention à Amilly À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des élections antérieures ? À Amilly, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a atteint 70,92%, plus élevé de 17 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 53,56% des inscrits sur les listes électorales d'Amilly avaient en effet pris part au scrutin, contre un taux de participation de 57,02% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation à Amilly peut-elle descendre lors du 2e tour des législatives ? Le niveau de participation est indéniablement un critère primordial du scrutin législatif 2024. 29,08% des électeurs d'Amilly ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,08% au premier tour. Au second tour, 49,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Amilly ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 16,1% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,44% au premier tour.

17:29 - Comprendre l'électorat d'Amilly : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Amilly mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,4%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 742 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,46%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,45%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Amilly mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,57% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.