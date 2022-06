Résultat de la législative à Courville-sur-Eure : en direct

12/06/22 19:24

13 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Courville-sur-Eure ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 1945 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 2 bureaux de vote et choisir un favori pour cette 1re manche.

Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Courville-sur-Eure. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. L'élection présidentielle d'avril, à Courville-sur-Eure cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,97% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 28,54%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,25% et Éric Zemmour à 6,54%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des électeurs à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Courville-sur-Eure, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 16,25% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,31% et 1,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 21,36% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Courville-sur-Eure.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29% des votes au premier tour à Courville-sur-Eure, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 29% et 16% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en empochant 53% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Courville-sur-Eure (28190) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ?