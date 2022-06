Résultat des législatives à Créteil - Election 2022 (94000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Créteil

Le résultat des élections législatives 2022 à Créteil est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Créteil La commune de Créteil est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription du Val-de-Marne (PUBLIE) 2ème circonscription du Val-de-Marne (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne

À Créteil, les 13959 citoyens rattachés à la 1ère circonscription du Val-de-Marne ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention représente 49% des électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 6 907 non-votants. Frédéric Descrozaille a accumulé 33% des voix. En deuxième place, Thierry Guintrand (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 32% des voix. De son côté, Laurent Jolly (Rassemblement National) obtient 10% des votes. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription du Val-de-Marne découlera des choix des électeurs des 3 autres communes qui lui sont rattachées.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Val-de-Marne

C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix auprès des 33314 citoyens de Créteil inscrits dans la 2ème circonscription du Val-de-Marne. Reste encore à déterminer si les habitants des 2 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription du Val-de-Marne feront les mêmes choix que ceux de Créteil. Le niveau de la participation s'élève à 39% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription. Clémence Guetté a accumulé 47% des voix. Elle devance Jean François Mbaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Antoine Ghaye (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 24% et 10% des voix.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Créteil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Créteil ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection ne s'était basée que sur les résultats de Créteil. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,81% et 1,31% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 45,57% à Créteil pour ces légilsatives. 16:30 - À Créteil, des sondages aussi valables qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces dynamiques des dernières semaines s'appliqueront certainement à Créteil. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'élection présidentielle d'avril, à Créteil cette fois, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 40,45% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 26,05%, puis Marine Le Pen à 10,79% et Éric Zemmour à 7,52%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des votants dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. 14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives à Créteil Le taux de participation constituera sans nul doute un critère essentiel de ce scrutin législatif 2022 à Créteil. La situation géopolitique actuelle serait de nature à de faire baisser la participation à Créteil (94000). Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, sur les 46 556 personnes en âge de voter au sein de la commune, 34,3% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,69% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Créteil, le score de l'abstention aux législatives sera un élément essentiel Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 43,43% des personnes aptes à voter à Créteil avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 37,25% pour le deuxième round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Créteil pour les législatives La métropole de Créteil fait partie des rares lieux en France découpés en plusieurs circonscriptions : ce sont en somme 2 élections qui tiennent place ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des législatives à Créteil. Un total de 23 candidats postulent dans la commune. Pour offrir une marge aux 46556 citoyens de trouver le bon isoloir et de se prononcer dans cette organisation compliquée, les bureaux de vote seront logiquement ouverts jusqu'à 20 heures en fin de journée. L'horaire maximal en métropole, quand la plupart fermeront à 18 ou 19 heures. Précision : ce dimanche soir, il faudra différencier le résultat des législatives à Créteil des résultats de chaque circonscription, qui pourraient être dévoilés à deux moments distincts.

Législatives 2022 à Créteil : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Créteil (Val-de-Marne) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Durant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 40,45% des suffrages au premier tour à Créteil. L'ancien 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,05% et 10,79% des votes. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait toutefois forcé les votants de Créteil à se trouver un nouveau champion pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 75,54% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 24,46% des voix. Les administrés de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?