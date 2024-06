Résultat des législatives à Crissey : l'élection 2024 en direct

À Crissey (71530), l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Au premier tour de l'élection présidentielle, 78,32% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 74,8% au second tour, c'est-à-dire 1 419 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 47,13% au premier tour et seulement 44,84% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Crissey ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français combinée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Crissey.

Législatives à Crissey : les horaires des 2 bureaux de vote

Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Crissey (de 1 Rue de Saône à 1 Rue de Saône). Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Crissey sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. En 2022, les précédentes élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président de la République a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les forces en présence dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire, qui parviendra à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la commune ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.