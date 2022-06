Résultat des législatives à Crissey - Election 2022 (71530) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Crissey est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Crissey. Les 1899 habitants de Crissey votant dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire se sont tournés vers la représentante Rassemblement National dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention s'établit à 53% des électeurs inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Les citoyens des 132 autres communes appartenant à la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire voteront-ils comme ceux de Crissey ? Valérie Deloge a accumulé 28% des suffrages. Elle coiffe au poteau Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 25% et 23% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Crissey Cécile Untermaier Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,97% 25,03% Valérie Deloge Rassemblement National 25,15% 27,66% Elisabeth Roblot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,40% 22,63% Eric Michoux Divers droite 12,80% 16,11% Jean Raffa Reconquête ! 3,88% 4,34% Claude Couratier Divers extrême gauche 2,09% 1,94% Nathalie Szych Droite souverainiste 1,72% 2,29% Participation au scrutin Circonscription Crissey Taux de participation 47,84% 47,13% Taux d'abstention 52,16% 52,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 1,01% Nombre de votants 39 733 895

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Crissey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Pour la gauche, les 17,65% de Jean-Luc Mélenchon à Crissey regardés de près Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Crissey comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,65% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,21% et 2,05% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 22,91% à Crissey pour ces légilsatives. 16:30 - À Crissey, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho à Crissey dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. L'élection présidentielle d'avril, à Crissey cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 29,34% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 27,91%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,65% et Éric Zemmour à 6,63%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Crissey ? L'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif à Crissey. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des familles pourraient potentiellement tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Crissey. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 25,2% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,68% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Crissey ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le taux d'abstention avait atteint 61,19% au premier tour des votants de Crissey. L'abstention était de 50,48% au second round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Crissey Pour ces nouvelles élections de 2022 à Crissey, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau N 02) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1896 votants à 18 heures, pour commencer à compter les bulletins. Ce sont 7 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit sensiblement moins que la moyenne dans le pays.

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Crissey (71) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 29% des votes au premier tour à Crissey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28% et 18% des suffrages. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%).