19:48 - Que vont décider les électeurs de gauche à Cucuron ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Cucuron comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 21,92% des suffrages il y a deux mois dans la cité. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 7,86% et 1,1% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 30,88% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cucuron ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Cucuron, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 24,9% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 23,02%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,92% et Éric Zemmour à 9,11%. Le président-candidat se plaçait à en revanche 27,85% des électeurs au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront probablement ce décor lors des législatives dans la commune. Pour rappel la Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Cucuron ? À Cucuron, le niveau de participation constituera à n'en pas douter un critère déterminant de ces législatives 2022. Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,3% au niveau de la localité. La participation était de 80,3% au premier tour, c'est-à-dire 1 292 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Cucuron, la participation va-t-elle encore descendre aux législatives ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Au moment des élections législatives de 2017, 1 507 électeurs de Cucuron avaient participé au vote au premier tour (soit 52,62%). La participation était de 43,86% au dernier round.