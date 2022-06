Résultat des législatives à Cuers - Election 2022 (83390) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Cuers

Le résultat des élections législatives 2022 à Cuers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le résultat de l'élection législative à Cuers est tombé. Dans la 6ème circonscription du Var, les électeurs de Cuers ont opté pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Var s'établit à 54% (4 742 non-votants). Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Cuers. Les électeurs de 31 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Frank Giletti a réuni 36% des voix. Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 22% des votes. Enfin, Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 21% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cuers Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 35,55% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 22,09% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 21,08% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 7,67% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 5,09% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 2,23% Didier Cade Régionaliste 1,66% 1,32% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 1,42% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,27% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 1,11% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,58% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,35% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Cuers Taux de participation 46,16% 45,97% Taux d'abstention 53,84% 54,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,45% Nombre de votants 58 855 4 034

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cuers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Cuers ? Dans les 10 bureaux de vote de Cuers, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait atteint 15,92% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,89% et 0,99% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 20,8% à Cuers pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Cuers ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 21,12% des voix à Cuers, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen grimpait à 34,19% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,92% (contre à un peu moins de 22%). Les mouvements nationaux des dernières heures boulverseront certainement la donne lors des législatives dans la ville dimanche. Pour rappel la Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le RN s'est rapproché des 20%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Cuers ? Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères principaux du scrutin législatif à Cuers. La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient de faire baisser la participation à Cuers. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 8 735 personnes en âge de voter dans la ville, 22,58% étaient restées chez elles. L'abstention était de 22,44% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - La participation à Cuers va-t-elle encore descendre à l'occasion des élections législatives ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des précédents scrutins ? A l'occasion des précédentes législatives, le pourcentage de participation avait représenté 45,13% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Cuers. La participation était de 39,15% pour le second round. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Cuers La commune de Cuers n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 13 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Cuers soit un peu plus en moyenne que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus à partir de 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Cuers : les enjeux

Les habitants de Cuers (83) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34,19% des voix au premier tour à Cuers. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,12% et 15,92% des votes. Le choix des habitants de Cuers était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (59,10% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 40,90% des voix. Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?