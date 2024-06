Résultat des législatives à Solliès-Pont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le match à Solliès-Pont pour ces législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,02% à Solliès-Pont. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 5,69% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,75% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,06% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 18% sur place. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré aussi 18,97% des votes dans la commune.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Solliès-Pont Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 46,07% à Solliès-Pont au début du mois Le résultat de ce 30 juin sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Solliès-Pont, à 46,07%, soit 2211 voix. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 12,04% et Raphaël Glucksmann à 9,02%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Solliès-Pont lors de la présidentielle 2022 On remarque que le RN avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 33,45% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 23,41% et 14,61%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,39% contre 42,61%).

12:32 - Quel résultat à Solliès-Pont pour le Rassemblement national au premier tour ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé pour ces élections des députés, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 avaient offert un joli résultat pour le RN à Solliès-Pont. On retrouvait en effet Laure Lavalette en tête au premier tour, avec 33,84% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 54,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,33%.

11:02 - Démographie et politique à Solliès-Pont, un lien étroit La démographie et le profil socio-économique de Solliès-Pont façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,49%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 798 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 048 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,38%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,93%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Solliès-Pont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,17% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Solliès-Pont : la mobilisation des électeurs aux élections législatives À Solliès-Pont, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 75,14% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 74,8% au premier tour, ce qui représentait 6 839 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,08% au premier tour. Au second tour, 42,85% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Solliès-Pont.