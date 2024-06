En direct

19:48 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Belgentier scruté L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? Pour le premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 16,43% des bulletins dans la commune. Une percée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 9,27% à Belgentier pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 15% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Belgentier Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Belgentier début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Belgentier, avec 44,5%, soit 461 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 12,93% et Raphaël Glucksmann à 9,27%.

14:32 - Belgentier avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Chose rare : le RN avait récolté au premier tour un score plus fort aux législatives il y a deux ans à Belgentier que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 30,45% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,63% et 14,13%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,77% contre 39,23%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Belgentier La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour cette législative 2024. Le RN tirait son épingle du jeu à Belgentier au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Laure Lavalette qui se plaçait en tête au premier tour avec 32,43% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Var. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,65%.

11:02 - Belgentier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Belgentier, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 399 habitants répartis dans 1 212 logements, cette localité présente une densité de 181 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 199 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 390 foyers fiscaux. Dans la localité, 16,67% des résidents sont des enfants, et 6,47% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 40,34% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 574,66 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. En résumé, Belgentier incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Belgentier : la participation en question L'analyse des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Pendant les dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 55,88% au sein de Belgentier. La participation était de 50,34% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,42% au premier tour. Au second tour, 46,31% des votants se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 890 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,52% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,58% au second tour, soit 1 467 personnes.