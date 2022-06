Résultat de la législative à Cuiseaux : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cuiseaux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cuiseaux. En direct 18:41 - Quel poids pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait avec un potentiel de voix de 23,46% à Cuiseaux avant ces élections légilsatives. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 45,07% des suffrages sur place dimanche dernier. La Nupes avait ainsi terminé première. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Cuiseaux ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Grâce à 45,07% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Cuiseaux à l'occasion du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent 22,29% et 17,93% des votes. 13:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Cuiseaux Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le pourcentage de participation représentait 42,38% des inscrits sur les listes électorales de Cuiseaux au round deux, en d’autres termes 573 votants avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le député de Cuiseaux se dévoilera ce soir au terme du 2e tour des législatives Bonjour et bienvenue dans ce live où nous allons suivre cette seconde manche des législatives 2022 à Cuiseaux, jusqu'à la publication des résultats. Sont en lice les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Cuiseaux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cuiseaux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste Valérie Deloge Rassemblement National Cécile Untermaier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Cuiseaux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cuiseaux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cuiseaux Cécile Untermaier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,97% 45,07% Valérie Deloge (Ballotage) Rassemblement National 25,15% 22,29% Elisabeth Roblot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,40% 17,93% Eric Michoux Divers droite 12,80% 9,69% Jean Raffa Reconquête ! 3,88% 2,91% Claude Couratier Divers extrême gauche 2,09% 1,29% Nathalie Szych Droite souverainiste 1,72% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Cuiseaux Taux de participation 47,84% 48,77% Taux d'abstention 52,16% 51,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,79% Nombre de votants 39 733 632

Le résultat de la législative à Cuiseaux a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1296 électeurs de Cuiseaux votant dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Cécile Untermaier a rassemblé 45% des voix au sein de la commune. Valérie Deloge (Rassemblement National) et Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent respectivement 22% et 18% des suffrages. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 132 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de l'abstention représente 51% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire.

Législatives 2022 à Cuiseaux : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Cuiseaux (71480) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29.7% des voix au premier tour à Cuiseaux. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29.6% et 16.4% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Cuiseaux avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 53.7% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 46.3% des voix. Le président des Français sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?