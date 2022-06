Résultat des législatives à Cuiseaux - Election 2022 (71480) [PUBLIE]

12/06/22 22:24

Résultat des législatives 2022 à Cuiseaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Cuiseaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Cuiseaux. La candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les électeurs de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire résidant à Cuiseaux. A l'échelle de la localité, Cécile Untermaier a réuni 45% des suffrages. Valérie Deloge (Rassemblement National) capte 22% des voix. Quant à elle, Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 18% des votes. Les citoyens des 132 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Cuiseaux ? Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire s'élève à 49%, ce qui représente 632 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cuiseaux Cécile Untermaier Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,97% 45,07% Valérie Deloge Rassemblement National 25,15% 22,29% Elisabeth Roblot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,40% 17,93% Eric Michoux Divers droite 12,80% 9,69% Jean Raffa Reconquête ! 3,88% 2,91% Claude Couratier Divers extrême gauche 2,09% 1,29% Nathalie Szych Droite souverainiste 1,72% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Cuiseaux Taux de participation 47,84% 48,77% Taux d'abstention 52,16% 51,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,79% Nombre de votants 39 733 632

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cuiseaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:01 - Quel résultat aux législatives de Cuiseaux pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 16,38% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Cuiseaux le 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,85% et 1,59% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,44% à gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Cuiseaux ? À Cuiseaux, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position de la dernière présidentielle avec 29,7% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 29,6%. Arrivaient ensuite, avec 16,38%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,5%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute transformer la situation lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Cuiseaux Le taux de participation sera indiscutablement un facteur déterminant de ces élections législatives à Cuiseaux. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 300 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 73,73% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 75,15% au premier tour, ce qui représentait 977 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient capables de priver les urnes de leurs électeurs à Cuiseaux. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Cuiseaux ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 46,97% des personnes en âge de voter à Cuiseaux avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 42,38% pour le second tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Cuiseaux La commune de Cuiseaux ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 7 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Cuiseaux soit légèrement moins en moyenne que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront dévoilés à compter de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Cuiseaux : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Cuiseaux (71480) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29.7% des voix au premier tour à Cuiseaux. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29.6% et 16.4% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Cuiseaux avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 53.7% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 46.3% des voix. Le président des Français sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?