19:53 - Que vont trancher les supporters de gauche à Cussac-sur-Loire ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Cussac-sur-Loire comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait enregistré 17,83% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,32% et 3,67% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 24,82% pour le bloc LFI-PS-EELV.