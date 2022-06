Résultat de la législative à Démouville : en direct

12/06/22 11:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Démouville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Démouville ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Démouville, les 3 bureaux de vote (de Mairie à Ecole Maternelle) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2585 électeurs à 18 heures, pour commencer à compter les bulletins. Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Démouville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Démouville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Camille Brou Les Républicains Christophe Garcia Divers extrême gauche Céline Deslandes Rassemblement National Virginie Cronier Divers centre Esteline Caillemer Reconquête ! Angélique Francoise Droite souverainiste Sylvie Dumont Prieux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Ambourg Droite souverainiste Julien Lerendu Ecologistes Arthur Delaporte Nouvelle union populaire écologique et sociale Vincent Sénétaire Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Démouville : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Démouville (14) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 30% des votes au premier tour à Démouville. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 21% des voix. Le choix des électeurs de Démouville était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 40% des suffrages. Le président de la République sera-t-il en mesure d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?