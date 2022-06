Résultat de la législative à Dieppe : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Dieppe dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dieppe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - À Dieppe, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel à Dieppe avec 27,78% des votes, au premier round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 26,42%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 22,52% et Éric Zemmour à 5,01%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être remettre en question la situation lors des législatives dans la commune ce dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Dieppe ? L'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2022 sera indéniablement le niveau d'abstention à Dieppe. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,59% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 30,04% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est notamment susceptible de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Dieppe. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Dieppe ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? A l'occasion des dernières élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 49,97% au premier tour des électeurs de Dieppe. L'abstention était de 47,62% pour le dernier round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Dieppe ? Les résultats des élections législatives 2022 à Dieppe seront théoriquement annoncés pas longtemps après la fermeture des 27 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira très vite qui des 10 candidats aura son ticket pour le second tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Dieppe

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dieppe comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Nathalie Spriet Ecologistes Patrice Martin Rassemblement National Sébastien Jumel Nouvelle union populaire écologique et sociale Lisa Broutté Ensemble ! (Majorité présidentielle) Florentin Arthus Ecologistes François Leduc Union des Démocrates et des Indépendants Renaud Théron Divers centre Claire Coppin Reconquête ! Robin Devogelaere Divers droite Michelle Petiteville Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Dieppe : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27,8% des voix au premier tour à Dieppe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 26,4% et 22,5% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 52,8% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 47,3% des voix. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les électeurs de Dieppe (76) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.