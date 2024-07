Résultat des législatives 2024 à Petit-Caux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Petit-Caux : démographie, élections et stratégies politiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Petit-Caux se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 625 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 396 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 200 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 20,16% des résidents sont des enfants, et 5,93% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,83% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,57%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 478 €/an. À Petit-Caux, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.