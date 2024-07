Résultat des législatives 2024 à Aumale (76390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire en question Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone à l'issue du premier tour des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN au second tour. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,03% des voix à Aumale. Une somme à comparer néanmoins avec les 20,28% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Avantage RN à Aumale aux législatives 2024 L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'étiquette Rassemblement national pourrait s'approcher de la victoire à Aumale lors du second tour de ces législatives si la situation tracée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire un député ici ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est expéditif, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

20:29 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection législative 2024 localement, comme dans le reste du pays. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Aumale, comme en 2022 ? Lors des législatives il y a deux ans, le RN réalisait déjà un bon départ à Aumale. On retrouvait en effet Patrice Martin en tête au premier tour, avec 32,08% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 55,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,15%.

20:05 - Déjà 47,31% pour le RN à Aumale aux élections législatives Selon les enquêtes des sondeurs communiquées depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de décrocher moins de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités de chaque territoire. Le dimanche 30 juin dernier, les habitants d'Aumale ont placé en tête Patrice Martin (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 47,31% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de passer devant Stéphane Accard (Les Républicains) et Sébastien Jumel (Front populaire) avec respectivement 26,4% et 21,03% des électeurs. C'est aussi Patrice Martin qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 44,91%, devant Sébastien Jumel avec 34,5% et Stéphane Accard avec 17,99%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Aumale ? L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Aumale était de 59,46%, dépassant celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 46,36% au sein d'Aumale (76), contre une participation de 53,76% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Aumale, la participation peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? À Aumale, le taux de participation est immanquablement un critère déterminant des législatives 2024. 40,54% des électeurs d'Aumale ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,36% au premier tour et 55,56% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Aumale ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 25,77% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles est notamment en mesure d'inciter les habitants d'Aumale à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Dynamique électorale à Aumale : une analyse socio-démographique Quel portrait faire d'Aumale, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 974 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 218 entreprises, Aumale permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 25% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 38,67% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2004,81 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 16,07%, synonyme d'une situation économique précaire. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Aumale contribue à préparer l'avenir de la France.