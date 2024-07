Résultat des législatives 2024 à Envermeu (76630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au 2e tour, un score de 50,62% pour la Nupes il y a deux ans La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a rassemblé 28,06% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,45% des bulletins à Envermeu. Une somme à affiner néanmoins avec les 26,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,62% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Envermeu Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Envermeu ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Envermeu ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux législatives 2024 sera en conséquence très observé. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de s'imposer. Au début des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait également à tirer son épingle du jeu à Envermeu. On retrouvait en effet Patrice Martin en tête au premier tour, avec 33,98% dans la ville. Sébastien Jumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,62%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,38%.

20:05 - Déjà 50,11% pour le RN à Envermeu aux élections législatives Selon les ultimes projections publiées jusqu'à présent, le Rassemblement national serait susceptible de rafler moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient conserver une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités de chaque territoire. Le dimanche 30 juin dernier, les habitants d'Envermeu ont plébiscité Patrice Martin (Rassemblement National), qui a engrangé 50,11% des suffrages. Sébastien Jumel (Nouveau Front populaire) et Stéphane Accard (Les Républicains) suivaient en captant, dans l'ordre, 26,45% et 21,63% des votants dans la ville. Patrice Martin était aussi en tête dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 44,91%, devant Sébastien Jumel avec 34,5% et Stéphane Accard avec 17,99%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Envermeu au niveau de la participation ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Les chiffres montrent un taux d'abstention de 37,32% au premier tour des législatives 2024 à Envermeu, inférieur à celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 50,85% au niveau d'Envermeu (76), à comparer avec un taux d'abstention de 47,39% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Envermeu lors du 2e round des législatives ? À Envermeu, le niveau de participation constitue à n'en pas douter l'un des facteurs clés des élections législatives 2024. L'abstention était de 37,32% à Envermeu lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,26% au premier tour. Au second tour, 57,11% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Envermeu ce soir ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,79% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 26,2% au premier tour. L'inflation dans le pays, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs d'Envermeu.

17:29 - Le poids démographique et économique d'Envermeu aux législatives Devant le bureau de vote d'Envermeu, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 981 logements pour 1 978 habitants, la densité de la commune est de 143 hab/km². Ses 115 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,69%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 33,58% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,48%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 25 140 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Pour conclure, Envermeu incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.