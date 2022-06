Résultat de la législative à Distroff : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Distroff sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Distroff. En direct 18:44 - Le bloc des Insoumis 2e pour ces législatives à Distroff Le potentiel avant ces législatives à Distroff pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés atteignait 25,86% dans la commune. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a atteint 25,91% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier dans les 2 bureaux de vote de Distroff. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Distroff ? Avec 28,47% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Distroff pour le premier tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 25,91% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National obtient 23,91% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Distroff, le chiffre clé de ces législatives 2022 demeure l'abstention Au cours des consultations politiques passées, les 1833 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 75,21% au premier tour, ce qui représentait 1065 personnes. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 39,86% des personnes en capacité de voter à Distroff avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le résultat final des élections à Distroff sera dévoilé ce dimanche soir ! Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre ce jour d'élections législatives à Distroff, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Se trouvent en lice les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Distroff - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Distroff aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Brigitte Vaïsse Nouvelle union populaire écologique et sociale Isabelle Rauch Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Distroff - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Distroff

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Distroff Isabelle Rauch (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,56% 28,47% Brigitte Vaïsse (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,16% 25,91% Stéphane Reichling Rassemblement National 21,66% 23,91% Lucas Grandjean Les Républicains 6,80% 6,02% Lionel Bieder Divers droite 3,83% 3,28% Yan Rutili Parti radical de gauche 3,49% 2,92% Aurélie Wallian Reconquête ! 3,24% 2,55% Marlène Mellinger Droite souverainiste 1,93% 2,92% Laurène Bey Ecologistes 1,85% 1,82% Fred Engel Divers 1,03% 0,55% Guy Maurhofer Divers extrême gauche 1,03% 1,28% Françoise Werckmann Ecologistes 0,42% 0,36% Participation au scrutin Circonscription Distroff Taux de participation 41,46% 39,86% Taux d'abstention 58,54% 60,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 3,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,70% Nombre de votants 42 162 570

Le résultat du premier round de l' élection législative à Distroff est publié. Isabelle Rauch a engrangé 28% des votes dans la ville. Brigitte Vaïsse (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Stéphane Reichling (Rassemblement National) la suivent avec 26% et 24% des votes. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 9ème circonscription de la Moselle atteint 40%. Les citoyens des 72 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Distroff ?

Législatives 2022 à Distroff : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 27% des votes au premier tour à Distroff, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 17% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Distroff grâce à 53% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47% des suffrages. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Distroff (57) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.