Résultat des législatives 2024 à Volmerange-les-Mines (57330) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Volmerange-les-Mines, qui va prendre avantage du score de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,21% des votes à Volmerange-les-Mines. Une poussée à affiner néanmoins avec les 22,22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Volmerange-les-Mines Le nombre de bulletins en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé localement pour cette élection. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Volmerange-les-Mines pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif de 2022 fait figure d'évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Isabelle Rauch l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Volmerange-les-Mines, grattant 40,40% des votes sur place. Volmerange-les-Mines optera d'ailleurs encore pour Isabelle Rauch au second tour, finalement en tête localement avec 59,89%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,11%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils porteurs de sens pour le second tour à Volmerange-les-Mines ? Pour le 1er round de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Volmerange-les-Mines ont plébiscité Isabelle Rauch (Ensemble pour la République), qui a enregistré 38,29% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Baptiste Philippo (Rassemblement National) et Brigitte Vaîsse (Union de la gauche) avec respectivement 35,51% et 23,21% des votants. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la 9ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, puisque c'est Baptiste Philippo qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 38,29% devant Isabelle Rauch avec 35,12% et Brigitte Vaîsse avec 22,84%. De quoi installer un match différent aux habitants de la localité au second tour.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Volmerange-les-Mines ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Volmerange-les-Mines a été de 33,05%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 50,03% des votants de Volmerange-les-Mines, contre un taux d'abstention de 50,33% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives 2024 à Volmerange-les-Mines demeure la participation À Volmerange-les-Mines, le niveau d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif. Les résidents de Volmerange-les-Mines ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 66,95%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 75,65% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,73% au premier tour, soit 1 088 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 41,75% au premier tour. Au second tour, 40,65% des citoyens se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à inciter les citoyens de Volmerange-les-Mines (57330) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Volmerange-les-Mines : un éclairage démographique Quel portrait faire de Volmerange-les-Mines, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 288 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 77 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 680 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 17,2% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,89% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 306 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 44,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 158,48 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Volmerange-les-Mines incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.