Résultat des législatives 2024 à Yutz : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat d'Yutz : un regard sur la démographie locale

Comment les électeurs d'Yutz peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,47%. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (78,77%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 861 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,99% et d'une population immigrée de 11,99% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Yutz mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,77% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.