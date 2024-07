Résultat des législatives 2024 à Sierck-les-Bains (57480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Sierck-les-Bains, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a fait une percée lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Sierck-les-Bains, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,69% des votes dans la commune. Une performance à compléter néanmoins avec les 20,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Sierck-les-Bains Le score en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage au second tour Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Lors des dernières législatives, Isabelle Rauch l'emportait également au premier tour dans la commune de Sierck-les-Bains, grattant 36,88% des suffrages sur place. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant, avec 56,84%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,16%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Sierck-les-Bains D'après les projections en nombre de sièges communiquées depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Dimanche 30 juin, les électeurs de Sierck-les-Bains ont placé en tête Isabelle Rauch (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 40,5% des votes. Baptiste Philippo (Rassemblement National) recueillait 38,43%. Brigitte Vaîsse (Union de la gauche) captait 18,69% des votants. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Baptiste Philippo qui y devançait ses adversaires, avec 38,29% devant Isabelle Rauch avec 35,12% et Brigitte Vaîsse avec 22,84%.

19:21 - Sierck-les-Bains : un autre point de vue sur la participation aux dernières élections Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux précédents. En comparaison avec les européennes de début juin, la participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Sierck-les-Bains s'est renforcée, parvenant à 63,21%. A l'occasion du dernier scrutin européen, parmi les 1 103 personnes en âge de voter à Sierck-les-Bains, 50,23% avaient effectivement pris part au scrutin, contre un taux de participation de 45,06% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Sierck-les-Bains, la participation était de 63,21% lors du 1er tour des législatives Ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Sierck-les-Bains, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Sierck-les-Bains s'élevait à 36,79%. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 28,88% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,83% au premier tour et 69% au second tour. Les jeunes générations affichent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Sierck-les-Bains ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sierck-les-Bains Quelle influence la population de Sierck-les-Bains exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 356 hab par km² et 52,49% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 14,27% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (25,9%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 460 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,87% et d'une population immigrée de 9,74% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Sierck-les-Bains mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,26% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.