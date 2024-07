Résultat des législatives 2024 à Metzervisse (57940) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Metzervisse, qui vont élire les électeurs de gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,31% des bulletins à Metzervisse. Un score en baisse en comparaison des 22,17% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par le RN à Metzervisse Le nombre d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure pour cette législative au niveau local, comme au niveau national. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Metzervisse entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Metzervisse ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Metzervisse, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi le grand sujet au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Metzervisse lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, c'est Stéphane Reichling qui arrivait en tête au premier tour avec 28,66%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Brigitte Vaïsse (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 51,17%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,83%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN à ce stade A l'occasion du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Metzervisse ont préféré Baptiste Philippo (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 44,51% des bulletins de vote. Isabelle Rauch (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Brigitte Vaîsse (Nouveau Front populaire) suivaient en captant 30,46% et 21,31% des électeurs dans la ville. C'est aussi Baptiste Philippo qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 38,29%, devant Isabelle Rauch avec 35,12% et Brigitte Vaîsse avec 22,84%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Metzervisse ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Le 30 juin dernier, la participation lors du premier round des législatives 2024 à Metzervisse a atteint 65,89%, dépassant de 17 points celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 1 737 personnes en capacité de voter à Metzervisse avaient en effet pris part au scrutin (soit 48,24%). Le taux de participation était de 47,84% lors des européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2024 à Metzervisse ? L'abstention est l'une des clés du scrutin législatif. Dans la commune, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 65,89%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 41,66% au premier tour et 37,61% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 75,24% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,44% au second tour, ce qui représentait 1 262 personnes. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Metzervisse.

17:29 - Metzervisse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de Metzervisse détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,32%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (82,33%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (88,72%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 689 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,10%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Metzervisse mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,53% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.