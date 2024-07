Résultat des législatives 2024 à Basse-Ham (57970) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Basse-Ham, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,85% des suffrages à Basse-Ham. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 18,96% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Basse-Ham A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très observé. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le résultat du RN sera ainsi une des clés pour le second tour de ces législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a des chances de s'imposer. Lors des dernières législatives à Basse-Ham, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 24,55% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 32,06% pour Isabelle Rauch (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 54,59%. Isabelle Rauch s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici A en croire les projections finales communiquées depuis le premier tour, l'extrême droite serait en mesure de gagner pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle préserveraient une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales de chaque territoire. Baptiste Philippo (Rassemblement National) a réuni 42,03% des voix à Basse-Ham dimanche 30 juin, au soir du 1er round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Isabelle Rauch (Ensemble pour la République) et Brigitte Vaîsse (Front populaire) avec respectivement 35,41% et 18,85% des votants. C'est aussi Baptiste Philippo qui terminait en tête dans la 9ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 38,29%, devant Isabelle Rauch avec 35,12% et Brigitte Vaîsse avec 22,84%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives, quelle est la participation à Basse-Ham ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, 31,64% des électeurs de Basse-Ham se sont abstenus au premier round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 46,64% des électeurs de Basse-Ham avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 51,26% pour les européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à Basse-Ham ? L'une des clés de ces élections législatives est sans aucun doute la participation. Les résidents de Basse-Ham ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 68,36%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,11% au premier tour et 41,65% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Basse-Ham ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 78,37% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 79,84% au deuxième tour, ce qui représentait 1 442 personnes. Les jeunes générations expriment fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Basse-Ham ?

17:29 - Basse-Ham : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Basse-Ham, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 7,56% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 225 habitants/km² et 47,9% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,76%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 821 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,07%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,36%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Basse-Ham mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,88% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.