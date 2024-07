Résultat des législatives 2024 à Volstroff (57940) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Volstroff, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,3% des suffrages à Volstroff. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Volstroff La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN semble déjà puissante à Volstroff entre le score du parti nationaliste en 2022 (28,45%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,83%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN une progression de près de 150 sièges en comparaison des élections de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce dimanche, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes, avec surtout un report de voix favorable.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce soir A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives sera ainsi très analysé. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Volstroff, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Volstroff, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 28,45% des votants ayant choisi son binôme, contre 31,59% pour Isabelle Rauch (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (59,20%). Isabelle Rauch s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Volstroff ont préféré Baptiste Philippo (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,83% des votes. Isabelle Rauch (Ensemble !) et Brigitte Vaîsse (Union de la gauche) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 37,03% et 15,3% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Baptiste Philippo qui arrivait sur la première marche dans la 9ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 38,29%, devant Isabelle Rauch avec 35,12% et Brigitte Vaîsse avec 22,84%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Volstroff ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? À Volstroff, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 31,64%, moins élevé de 19 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 50,48% des inscrits sur les listes électorales de Volstroff (57) avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 55,04% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - 68,36% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives à Volstroff À Volstroff, l'un des critères déterminants du scrutin législatif est le taux de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Volstroff lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 31,64%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,16% au premier tour. Au deuxième tour, 59,75% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 439 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,21% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 22,43% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple capables de ramener les habitants de Volstroff dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Volstroff : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Volstroff peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 4,41% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 155 habitants/km² et 50,17% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (93,13%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 586 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,83%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,57%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Volstroff mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,74% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.