Résultat de la législative à Dommartin-lès-Toul : 2e tour en direct

Le point de départ pour le bloc de gauche était de 21,75% avant ces législatives à Dommartin-lès-Toul. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (officiellement) dans la circonscription, ce score a immanquablement alimenté la candidature de gauche lors du premier tour des législatives dimanche dernier et devrait encore bousculer le second tour aujourd'hui.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Dommartin-lès-Toul ?

La candidature Divers gauche a engrangé 43,33% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour de l'élection législative. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent respectivement 28,99% et 9,71% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges.