Résultat des législatives 2024 à Bois-de-Haye (54840) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Bois-de-Haye ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages obtenus à l'échelle de la France sont porteurs. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Bois-de-Haye, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 39,37% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+39 points).

20:58 - L'extrême droite n'a pas avancé à Bois-de-Haye Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera très analysé. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bois-de-Haye semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

20:29 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Bois-de-Haye ? Le verdict de l'élection de 2022 apparaît aussi comme un enseignement à mettre en parallèle au moment du second tour qui se joue. A l'époque dans la commune de Bois-de-Haye, lors des élections des députés, le score était de 38,14% pour Dominique Potier , Bois-de-Haye étant déjà partie intégrante de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers gauche (69,69% contre 30,31% pour Rassemblement National). Dominique Potier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Dominique Potier (Front populaire) en avance lors des législatives à Bois-de-Haye Selon les projections des instituts de sondages diffusées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Lors du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Bois-de-Haye ont plébiscité Dominique Potier (Front populaire), à qui ils ont accordé 39,37% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Quentin Vinot (Les Républicains) et Louis-Joseph Pecher (Extrême droite) avec 25,63% et 24,92% des électeurs. Dominique Potier était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle dans son ensemble, avec cette fois 43,47%, devant Louis-Joseph Pecher avec 30,45% et Quentin Vinot avec 14%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Bois-de-Haye au niveau de l'abstention ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Dimanche dernier, 26,7% des électeurs de Bois-de-Haye se sont abstenus au premier round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 40,42% des électeurs de Bois-de-Haye (54) avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 44,86% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 73,3% de participation lors du 1er tour des législatives à Bois-de-Haye L'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif 2024 est le niveau d'abstention. Dans la ville, dimanche, 26,7% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,81% au premier tour. Au deuxième tour, 51,58% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Bois-de-Haye ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 21,27% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,12% au second tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait par exemple susceptible de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Bois-de-Haye (54840).

17:29 - Les enjeux locaux de Bois-de-Haye : tour d'horizon démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Bois-de-Haye contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,81% et une densité de population de 101 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 3300,28 euros par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 907 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,64%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,72%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,73%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bois-de-Haye, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.