Résultat des législatives à Dommartin-lès-Toul - Election 2022 (54200) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative à Dommartin-lès-Toul. Les 1465 habitants de Dommartin-lès-Toul votant dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle se sont tournés vers la candidature Divers gauche dimanche 12 juin. Dominique Potier a accumulé 43% des voix. Il arrive devant Philippe Morenvillier (Rassemblement National) et Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 29% et 10% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Dommartin-lès-Toul. Les citoyens de 179 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle atteint 52%, ce qui représente 763 non-votants.

Quel candidat fixeront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs habitant à Dommartin-lès-Toul à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des votes au premier tour à Dommartin-lès-Toul. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 14% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Dommartin-lès-Toul avec 51% des suffrages, laissant donc 49% des voix à Emmanuel Macron. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?