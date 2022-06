Résultat des législatives à Donville-les-Bains - Election 2022 (50350) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le résultat de l'élection législative 2022 à Donville-les-Bains est officiel. Dans la 2ème circonscription de la Manche, les 2885 citoyens de Donville-les-Bains ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bertrand Sorre a réuni 44% des votes. Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) recueillent respectivement 22% et 12% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Donville-les-Bains. Les habitants de 119 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Manche. L'abstention atteint 48% des électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription.

À Donville-les-Bains, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 25,66% au premier tour. La flambée des prix qui alourdit les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine seraient par exemple susceptibles de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Donville-les-Bains.

À Donville-les-Bains, Emmanuel Macron finissait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 36,93% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,66%. Suivaient, avec 17,37%, Marine Le Pen et enfin, à 6,0%, Yannick Jadot. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, a courru après les 20%.

Dans les 2 bureaux de vote de Donville-les-Bains, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait atteint 17,66% des suffrages en avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,0% et 2,43% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 26,09% à Donville-les-Bains pour ce premier tour.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37% des suffrages au premier tour à Donville-les-Bains. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18% et 17% des voix. Le choix des habitants de Donville-les-Bains était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 32% des votes. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Les habitants de Donville-les-Bains ( Manche ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.