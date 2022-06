Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Drefféac, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 18,12% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,2% et 2,1% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 24,42% à Drefféac pour ces élections légilsatives.

A la dernière élection présidentielle, à Drefféac, Emmanuel Macron achevait la course en tête avec 29,47% des voix, devant Marine Le Pen à 27,68%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 18,12% et Éric Zemmour à 4,28%. Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être remettre en question ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Drefféac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,48% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 20,43% au premier tour. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Drefféac en 2017 ?

Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 51,06% au premier tour au sein de Drefféac, contre un taux de participation de 38,66% au second round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.