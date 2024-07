Résultat des législatives 2024 à la Baule-Escoublac : les premiers chiffres du 2e tour

À la Baule-Escoublac, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dans la commune, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 25,53%. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,11% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,71% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,83% au premier tour et 45,72% au second tour. Les incitations à contrer le RN sont de nature à ramener les électeurs de la Baule-Escoublac dans les isoloirs.

17:29 - La Baule-Escoublac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

En pleine campagne électorale législative, La Baule-Escoublac se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 16 468 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 283 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 671 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (33,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 235 résidents étrangers, La Baule-Escoublac est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,79%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 42 770 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En conclusion, La Baule-Escoublac incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.