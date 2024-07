Résultat des législatives 2024 à Piriac-sur-Mer (44420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Piriac-sur-Mer ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,53% des suffrages à Piriac-sur-Mer. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 19,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas progressé à Piriac-sur-Mer Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Piriac-sur-Mer semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas progressé dans la localité.

20:29 - Quel score final pour la majorité ce dimanche à Piriac-sur-Mer ? Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Avec 28,59% à Piriac-sur-Mer, le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avait également été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant, avec 66,08%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,92%.

20:05 - Que peuvent dire les scores de dimanche dernier pour Piriac-sur-Mer ? Au soir du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Piriac-sur-Mer ont placé en tête Sandrine Josso (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 35,81% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Michel Hunault (Union de l'extrême droite) et Véronique Mahé (Union de la gauche) avec 24,95% et 21,53% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique, Sandrine Josso glanant cette fois 28,49%, devant Michel Hunault avec 28,15% et Véronique Mahé avec 24,11%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Piriac-sur-Mer : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Les données montrent un taux d'abstention de 22,01% au 1er round des élections législatives 2024 à Piriac-sur-Mer, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 35,42% des électeurs de Piriac-sur-Mer avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 39,79% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 77,99% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Piriac-sur-Mer Le niveau d'abstention constitue sans aucun doute l'un des facteurs clés des législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Piriac-sur-Mer était de 77,99%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,33% au premier tour et 58,38% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 82,38% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 82,36% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 139 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Piriac-sur-Mer.

17:29 - Démographie et politique à Piriac-sur-Mer, un lien étroit Comment la population de Piriac-sur-Mer peut-elle affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 180 habitants/km² et un taux de chômage de 12,72%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (27,71%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 536 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,69%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,81%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 67,32%, comme à Piriac-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.