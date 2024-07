Résultat des législatives 2024 à Guérande : les premiers chiffres du 2e tour

Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Guérande, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Guérande était de 26,36%. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 14 479 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 21,08% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 21,57% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,35% au premier tour. Au deuxième tour, 48,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Élections à Guérande : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Guérande révèlent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 200 habitants par km² et un taux de chômage de 9,95%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,32%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 7 359 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,19%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,88%, comme à Guérande, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.