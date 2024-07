Résultat des législatives 2024 à Assérac (44410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche en déclin à Assérac en comparaison de la Nupes Le Front populaire qui a émergé pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. La réserve de voix apparaît déjà comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Assérac, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 32,97% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 33,58% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 52,65% à l'époque.

20:58 - Le RN n'a pas séduit plus d'électeurs à Assérac L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Assérac semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Confirmation à venir ce 7 juillet ?

20:29 - Veronique Mahé (Nupes) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Assérac Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Il y a deux ans à Assérac, lors des élections des députés, le score était de 33,58% pour Veronique Mahé (Nupes), Assérac votant déjà pour la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique. Assérac choisira d'ailleurs Veronique Mahé au second tour, finalement à la première place localement avec 52,65%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,35%.

20:05 - Une gauche encore favorite ce soir ? Selon les toutes dernières projections diffusées dès la fin du premier tour, le camp de Jordan Bardella pourrait s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des spécificités de chaque territoire. Véronique Mahé (Nouveau Front populaire) a réuni 32,97% des votes à Assérac dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour des élections législatives. Michel Hunault (Union de l'extrême droite) et Sandrine Josso (Majorité présidentielle) suivaient en recevant respectivement 27,66% et 25,55% des votants à l'échelle municipale. Les habitants passés par les bureaux de vote d'Assérac avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription. Sandrine Josso s'y imposait, avec cette fois 28,49% devant Michel Hunault avec 28,15% et Véronique Mahé avec 24,11%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Assérac : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette localité. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Assérac a augmenté, atteignant 70,38%. Au moment du dernier scrutin européen, 55,06% des inscrits sur les listes électorales d'Assérac avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 52,46% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - 70,38% de participation lors de la première manche des législatives 2024 à Assérac À Assérac, l'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Les résidents d'Assérac ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,38%. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 76,56% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 74,91% au deuxième tour, ce qui représentait 1 215 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,84% au premier tour et 48,61% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à impacter la stratégie de vote des habitants d'Assérac.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Assérac À Assérac, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec une densité de population de 54 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,52%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (49,09%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 821 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,21%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,89%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 38,51%, comme à Assérac, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.