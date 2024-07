Résultat des législatives 2024 à Pontchâteau : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Pontchâteau et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Pontchâteau se présente comme une ville dynamique et animée. Dotée de 4 970 logements pour 11 075 habitants, la densité de la ville est de 190 habitants/km². Avec 603 entreprises, Pontchâteau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 35,01% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,44%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2216,04 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Pontchâteau, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.