Résultat des législatives 2024 à Mesquer (44420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - 27,48% pour la coalition de gauche à Mesquer L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Mesquer, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,48% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 25,65% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 39,47% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Mesquer La fraction d'électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections des députés au niveau local, comme au niveau national. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Mesquer semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Reste à ce stade à savoir si la tendance au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Avec 29,22% à Mesquer, le binôme LREM était aussi placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! (60,53% contre 39,47% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sandrine Josso remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Mesquer Avec 34,59% des bulletins de vote, Sandrine Josso (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris les devants à Mesquer, le 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. En 2e place, Véronique Mahé (Union de la gauche) recevait 27,48%. Michel Hunault (Union de l'extrême droite) glanait 21,5% des électeurs. Sandrine Josso était aussi en tête dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 28,49%, devant Michel Hunault avec 28,15% et Véronique Mahé avec 24,11%.

19:21 - Résultats à Mesquer : quelles leçons tirer de l'abstention ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette localité. Dimanche dernier, 78,3% des électeurs de Mesquer ont fait le déplacement au premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 11 points à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 67,4% des personnes en âge de voter à Mesquer s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 62,17% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Mesquer À Mesquer, le taux de participation constitue sans nul doute l'un des critères cruciaux de ces élections législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Mesquer était de 21,7%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 39,75% au premier tour. Au second tour, 38,01% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 305 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,22% étaient restés chez eux. L'abstention était de 18,73% au deuxième tour.

17:29 - Mesquer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Mesquer, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 112 habitants répartis dans 3 006 logements, cette commune présente une densité de 115 habitants par km². Avec 202 entreprises, Mesquer est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (32,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 55,56% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2443,93 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,58%, annonçant une situation économique fragile. En résumé, Mesquer incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.