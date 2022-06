Résultat de la législative à Dreux : en direct

12/06/22 17:06

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Dreux ? L'inflation qui pèse sur les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sont de nature à inciter les électeurs de Dreux à rester chez eux. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 17 540 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 57,32% avaient pris part au scrutin. La participation était de 62,74% au premier tour, soit 11 004 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 45% des votes au premier tour à Dreux. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 17% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en empochant 66% des voix face à Marine Le Pen (34%). Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Dreux ( Eure-et-Loir ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.