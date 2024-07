Résultat des législatives 2024 à Cherisy (28500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Cherisy ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'attelage a rassemblé plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,44% des voix à Cherisy. Une poussée à compléter néanmoins avec les 19,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a largement progressé à Cherisy L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Cherisy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Cherisy ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces législatives 2024 localement, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être ses chances de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Cherisy, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,04% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,32% pour Olivier Marleix (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 63,58%. Olivier Marleix s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Olivier Dubois (Rassemblement National) a recueilli 37% des suffrages à Cherisy dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Olivier Marleix (Les Républicains) et Nadia Faveris (Nouveau Front populaire) avec 32,9% et 19,44% des votants. C'est aussi Olivier Dubois qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 38,33%, devant Olivier Marleix avec 25,92% et Nadia Faveris avec 25,59%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Cherisy au niveau de la participation ? Au fil des précédents scrutins électoraux, les 1 875 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Comme spécifié dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives à Cherisy était de 33,18%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 48,85% au niveau de Cherisy, contre un taux d'abstention de 43,21% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Cherisy À Cherisy, l'une des clés du scrutin législatif est la participation. Les résidents de Cherisy ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 66,82%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,38% au premier tour et 43,59% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Cherisy ce soir ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 77,13% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 002 personnes. Le désir de changement des habitants serait de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Cherisy.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Cherisy : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des législatives à Cherisy comme partout ailleurs. Avec une population de 1 827 habitants répartis dans 898 logements, cette commune présente une densité de 151 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 163 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 002 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,85%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,75% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 42,86% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 418,34 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Cherisy, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.