Résultat des législatives 2024 à Sorel-Moussel (28260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Sorel-Moussel, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a obtenus l'attelage au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,97% des suffrages à Sorel-Moussel. Une performance à affiner néanmoins avec les 18,39% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 20 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Sorel-Moussel Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très observé pour ces élections 2024, localement. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive vainqueur à Sorel-Moussel ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Sorel-Moussel ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois gagner l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Sorel-Moussel, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 25,08% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,48% pour Olivier Marleix (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 59,45%. Olivier Marleix conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 45,75% pour le RN à Sorel-Moussel aux élections législatives Selon les toutes dernières projections rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de gagner moins de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Avec 45,75% des voix, Olivier Dubois (Rassemblement National) a pris la tête à Sorel-Moussel, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour des élections législatives. En deuxième position, Olivier Marleix (Les Républicains) obtenait 26,69%. Ensuite, Nadia Faveris (Front populaire) recevait 17,97% des votants. Olivier Dubois était aussi en tête dans la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir dans son ensemble, avec cette fois 38,33%, devant Olivier Marleix avec 25,92% et Nadia Faveris avec 25,59%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport aux élections européennes à Sorel-Moussel ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques passées ? À Sorel-Moussel, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 67,51%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 382 personnes en âge de voter à Sorel-Moussel, 52,46% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 54,22% lors des élections européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention à Sorel-Moussel peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 ? L'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2024 est indéniablement le taux d'abstention. 32,49% des électeurs de Sorel-Moussel ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,2% dans la commune, contre un taux d'abstention de 24,53% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,77% au premier tour et 54,37% au second tour.

17:29 - Analyse socio-économique de Sorel-Moussel : perspectives électorales Dans les rues de Sorel-Moussel, les élections sont en cours. Avec une population de 1 722 habitants répartis dans 920 logements, cette localité présente une densité de 140 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 132 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 987 foyers fiscaux. Dans la localité, 18,1% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,44% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,9% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 861,01 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, Sorel-Moussel incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.