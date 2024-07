Résultat des législatives 2024 à Bû (28410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les bulletins du Front populaire font envie La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va obligatoirement donner une des directions de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'attelage a glané plus de 28% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Bû, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 16,67% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 19 points à Bû L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 19 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive vainqueur à Bû ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Bû ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette législative. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Bû, contrairement à 2022 ? Aux législatives à l'époque à Bû, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,48% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 32,85% pour Olivier Marleix (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 63,72%. Olivier Marleix remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national au second tour à Bû ? A en croire les projections des instituts rendues publiques d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. Le Front populaire devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Le 30 juin 2024, les habitants de Bû ont plébiscité Olivier Dubois (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 41,13% des suffrages. Olivier Marleix (Les Républicains) et Nadia Faveris (Nouveau Front populaire) suivaient avec respectivement 31,48% et 16,67% des électeurs. Olivier Dubois était aussi en tête dans la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir dans son ensemble, avec cette fois 38,33%, devant Olivier Marleix avec 25,92% et Nadia Faveris avec 25,59%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Bû : quelle évolution ? L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. À Bû, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 66,27%, plus important de 17 points que celui des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le taux de participation représentait effectivement 49,47% des votants de Bû (28). Le taux de participation était de 50,29% pour les européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Bû À Bû, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Dans la ville, 33,73% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 575 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,48% étaient restées chez elles, contre une abstention de 24,06% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,12% au premier tour et 56,65% au deuxième tour.

17:29 - Bû : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Bû, les élections sont en cours. Dotée de 951 logements pour 2 022 habitants, la densité de la ville est de 85 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 137 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 115 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 30,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,17%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2710,56 € par mois. Bû manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.