Résultat des législatives 2024 à Brezolles (28270) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Que vont choisir les supporters du Front populaire à Brezolles ? Une autre question qui entoure ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a glané 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 13,51% des bulletins à Brezolles. Une poussée à comparer néanmoins avec les 11,57% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Brezolles en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur à Brezolles ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Brezolles ? Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi scruté à la loupe localement pour le second tour de cette élection des députés 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Brezolles, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 31,44% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 38,65% pour Olivier Marleix (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 58,43%. Olivier Marleix remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Déjà 49,92% pour le RN à Brezolles aux élections législatives A en croire les projections finales dévoilées sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait rafler entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'alliance de la gauche devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il faut bien évidemment prendre en compte les spécificités locales. Avec 49,92% des suffrages, Olivier Dubois (Rassemblement National) a pris la tête à Brezolles, dimanche 30 juin lors du premier round des élections législatives. En 2e position, Olivier Marleix (Les Républicains) obtenait 28,38%. A la troisième position, Nadia Faveris (Union de la gauche) captait 13,51% des votants. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir, Olivier Dubois rassemblant cette fois 38,33%, devant Olivier Marleix avec 25,92% et Nadia Faveris avec 25,59%.

19:21 - L'abstention étudiée avec attention à Brezolles L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. À Brezolles, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 a été de 59,36%, plus important que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 47,08% des personnes en âge de participer à une élection à Brezolles s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 50,73% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - 59,36% de participation lors du premier tour des élections législatives à Brezolles Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Brezolles ? L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Brezolles était de 40,64%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,24% au premier tour et 59,06% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Brezolles aujourd'hui ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,12% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,93% au premier tour. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Brezolles ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Brezolles La composition démographique et le contexte socio-économique de Brezolles déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,32% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,49%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 464 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,66%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,41%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Brezolles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,02% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.