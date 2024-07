Résultat des législatives 2024 à Vernouillet : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Vernouillet : perspectives électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Vernouillet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 455 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 709 entreprises, Vernouillet se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 23,21% des résidents sont des enfants, et 23,41% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 1 372 personnes (11,05%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 325 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,84%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Vernouillet, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.