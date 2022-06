Résultat des législatives à Ducey-Les Chéris - Election 2022 (50220) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ducey-Les Chéris

Le résultat des élections législatives 2022 à Ducey-Les Chéris est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Manche

Le résultat de l' élection législative à Ducey-Les Chéris a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 119 autres communes participent également au résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Manche. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 50%. Bertrand Sorre a ainsi rassemblé 36% des votes. Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 22% des voix. Enfin, Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) décroche 21% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ducey-Les Chéris Bertrand Sorre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 42,62% 36,27% Patrick Grimbert Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,50% 21,60% Marie-Françoise Kurdziel Rassemblement National 17,99% 21,21% Erwan Toullec Dufour Les Républicains 7,98% 8,90% Denis Féret Reconquête ! 3,41% 2,44% Florence Filuzeau Ecologistes 3,03% 3,23% Anne-Marie Lair Ecologistes 2,39% 2,25% Valérie Gouzien Ecologistes 1,08% 0,98% Cédric Bazincourt Droite souverainiste 1,06% 0,49% Thomas Journel Divers gauche 1,01% 1,56% Mai Tran Divers extrême gauche 0,94% 1,08% Participation au scrutin Circonscription Ducey-Les Chéris Taux de participation 51,24% 50,45% Taux d'abstention 48,76% 49,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 2,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,94% Nombre de votants 49 689 1 063

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ducey-Les Chéris sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Ducey-Les Chéris ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,54% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Ducey-Les Chéris il y a deux mois. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,66% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 21,9% à Ducey-Les Chéris pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ducey-Les Chéris ? Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Ducey-Les Chéris ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Avec 33,21% des votes exprimés, à Ducey-Les Chéris cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,17%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,54% et Valérie Pécresse à 6,63%. 14:30 - À Ducey-Les Chéris, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure l'abstention À Ducey-Les Chéris, l'un des critères clés des législatives 2022 sera le niveau d'abstention. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,39% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet pousser les habitants de Ducey-Les Chéris (50220) à rester chez eux. 11:30 - À Ducey-Les Chéris quel était le score de la participation à Ducey-Les Chéris en 2017 ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 2 853 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait atteint 49,57% au premier tour dans la commune à Ducey-Les Chéris. L'abstention était de 42,96% au second round. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Ducey-Les Chéris On vote déjà depuis plusieurs heures à Ducey-Les Chéris et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Ducey-Les Chéris : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Ducey-Les Chéris seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat iront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33,2% des voix au premier tour à Ducey-Les Chéris. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,2% et 16,5% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Ducey-Les Chéris avec 60,7% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39,3% des suffrages. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?