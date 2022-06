Résultat de la législative à Duclair : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Duclair dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Duclair sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Que vont choisir les supporters de gauche à Duclair ? Les habitants de Duclair avaient apporté 16,27% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,98% et 2,27% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 22,52% à Duclair pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Duclair ? L'élection présidentielle d'avril, à Duclair, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 31,01% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 28,87%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,27% et Éric Zemmour à 5,25%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des suffrages en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières heures infléchiront probablement la donne et donc le résultat des législatives à Duclair, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Pour rappel la majorité a vu son score reculer tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Duclair, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? À Duclair, l'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des familles est notamment capable de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Duclair. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 128 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,8% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 25,32% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Duclair ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 46,55% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Duclair. Le taux d'abstention était de 44,54% au round deux. 09:30 - Les données clés des élections à Duclair Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Duclair et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 7 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Duclair

Les élections législatives 2022 auront lieu à Duclair comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Gérard Leseul Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Sulkowski Divers extrême gauche Eddy Lefaux Les Républicains Jean-Cyril Montier Rassemblement National Alain Guillotte Ecologistes Frédéric Mazier Reconquête !

Législatives 2022 à Duclair : les enjeux

Les électeurs de Duclair (76480) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31,0% des votes au premier tour à Duclair. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,9% et 16,3% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Duclair avec 54,9% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 45,1% des votes.